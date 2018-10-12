ماذا قالت ميلانيا ترامب عن علاقات زوجها الجنسية مع النساء؟

قالت ميلانيا ترامب، عقيلة الرئيس الأمريكي، الجمعة، إنها لا تشغل نفسها بما يتردد من أنباء عن العلاقات النسائية لزوجها.

وأضافت ميلانيا، خلال مقابلة مع شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية:”أنا أمٌّ وسيدة أولى، ولدي الكثير من الأشياء المهمة التي تشغل تفكيري وأفعلها”.

وتابعت:”لا يشغلني هذا (ما يتردد عن العلاقات الجنسية لترامب)، وأركز على نفسي”.

وبسؤالها عمّا إذا كانت ما زالت تحب زوجها، وتأثير تلك الأنباء على علاقتهما الزوجية، ردّت:”نعم.. نحن على ما يرام”.

وأردفت ميلانيا:”هذه الأنباء التي تتردد غير سارة بالطبع، لكنني أعلم ما هو صحيح، وما هو خاطئ”.

وأشارت إلى أنّ “هناك الكثير مما تتخيله وسائل الإعلام والقيل والقال، وهذه الأمور ليست صحيحة دائمًا”.

وترددت الكثير من الأنباء مؤخرًا عن علاقات جنسية لدونالد ترامب، مع نساء أبرزهن الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، وعارضة الأزياء كارين ماكدوغال، لكن الرئيس الأمريكي ينفي تلك العلاقات.