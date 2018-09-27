دراسة: الأفريقيات أكثر نساء العالم تأسيسًا لمشاريع خاصة

المصدر: أ ف ب

كشفت دراسة فرنسية، بأن النساء الأفريقيات هنّ الأكثر تأسيسًا للمشاريع الخاصة في العالم، لكنّهن يعانين من نقص في الأموال والبنى التحتية والمهارة في استخدام التكنولوجيا الرقمية.

وبحسب الدراسة، التي نشرت الخميس، فإن النساء الأفريقيات اللواتي أسسن مشاريع خاصّة بهنّ بلغت نسبتهن 24 %، وهي نسبة أعلى بكثير من تلك المسجّلة في أمريكا اللاتينية (17 %)، وأمريكا الشمالية (12 %) وأوروبا وآسيا الوسطى (8 %).

وجاء في الدراسة التي شملت 54 بلدًا ونشرت بمناسبة الدورة الثانية من لقاءات “وومن إن أفريكا”، أن النساء الأفريقيات يتّجهن لتأسيس المشاريع الخاصّة؛ “بهدف تأمين معيشتهن ومعيشة عائلاتهن”.

غير أن معهد “رولان بيرجيه” الذي أجرى الدراسة، أشار إلى وجود فرق بين دول أفريقيا جنوب الصحراء حيث ترتفع النسبة إلى 26 % ودول شمال أفريقيا حيث لا تزيد عن 8 %، فيما عزا ذلك إلى “الفروقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية”.

وتواجه النساء الأفريقيات الكثير من المعوقات أمام تحسين مشاريعهن الخاصة، منها ضعف البنى التحتية، وعدم الحصول على ما يكفي من تدريب على استخدام التكنولوجيا الرقمية وقلّة الأموال، بحسب الدراسة.