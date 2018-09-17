الفتاة السعودية ترف العسيري تثير جدلًا واسعًا بخلعها النقاب وحلق شعرها (صور وفيديو)

أثارت فتاة سعودية تدعى ترف العسيري جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الإثنين، بعد ظهور اسمها في وسم لافت عبر “تويتر” تحت عنوان #تضامن_مع_ترف_العسيري، تضمن مشاركات فتيات حوت مقاطع وصورًا شخصية لهن دون نقاب أو حجاب.

وتسبب الوسم في حالة واسعة من الاستقطاب الحاد في المملكة المحافِظة، خاصة بعدما تسابقت فتيات سعوديات على نشر صور لوجوههن أو أجزاء منها دون حجاب الرأس أو النقاب المتداول بصفته لباسًا للمرأة في المملكة.

وبدأت القصة عندما ظهرت ترف العسيري في مقطع فيديو معلنةً نزع نقابها علقت عليه قائلة: “#عشان_تعيش_بسعاده قّصيت شعري وشلت النقاب كل هالفتره كنت مغطية وجهي بنقاب ليش؟ عشان عادات وتقاليد سخيفه، كذا اتنفس الحريه بدونه وعقبال الهجرة”.

#عشان_تعيش_بسعاده قّصيت شعري وشلت النقاب كل هالفتره كنت مغطية وجهي بنقاب ليش؟عشان عادات وتقاليد سخيفه كذا اتنفس الحريه بدونه وعقبال الهجرة. pic.twitter.com/rS09CuwJL9 — ترف العسيري. (@tarif_77) September 14, 2018

وعادت للواجهة من جديد نقاشات السعوديين، عبر “تويتر” حول النقاب، إذ ينقسم أبناء المملكة بين مؤيد لفرض النقاب على نسائها باعتباره جزءًا من تعاليم الشريعة الإسلامية المطبقة في البلاد، وبين من يعارض فرضه أو ربطه استنادًا لتفسيرات أخرى للشريعة الإسلامية.

ودخل الوسم “#تضامن_مع_ترف_العسيري” قائمة الترند في موقع “تويتر” مع انضمام كثير من السعوديات للتعليق فيه، سواء بنشر صور وفيديوهات لهن دون نقاب أو حجاب، أو من خلال دعم تجربة الشابة والمتضامنات معها.

وجهي ليس بعار وانا لست عورة ولا رح أغطي وجهي وكانه دبري ولا رح اتلفع بالسواد كأني من غربان الجاهلية ، صياحكم طربببب????????#تضامن_مع_ترف_العسيري pic.twitter.com/ByNPGeC2tN — ♏️ (@shhh1711) September 17, 2018

وزاد من حدة التفاعل مع الحملة وإن كان في اتجاه مضاد لما تدعو له، حضور كثير من المغردين من الجنسين بتغريدات مناهضة لدعوة نزع النقاب، وانتقاد صاحباتها والتشكيك بهوياتهن وأسمائهن التي يكتبن بها في مواقع التواصل الاجتماعي، أو التشكيك بكونهن سعوديات على حد تعبير البعض.

#تضامن_مع_ترف_العسيري

من الصدمه مدري وش أعلق عليه!!

وش هالتخلف للي وصلنا له كل وحده تستعرض بوجهها المشكله مو هنا كلهم شينات ????????

ليتك بس تلبسين النقاب سديتوا نفسنا

شرايكم يا القبايل؟ بهالأشكال..؟تزوجها — Nuha ???????? (@nuha_ya5) September 17, 2018

ويتعذر على “إرم نيوز” التأكد من هويات أو جنسيات المشاركين والمشاركات في الوسم أو الحملة المؤيدة والمناهضة للفتاة ترف العسيري.