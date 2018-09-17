إقالة مضيفة هددت سلامة الركاب خلال رحلة جوية (صور وفيديو)

أقالت شركة “تشاينا إيسترن أيرلاينز” للطيران، مضيفة جوية صينية تُدعى شياو جياو، بعد أن تقدم أحد زملائها في العمل بطلب الزواج منها أثناء رحلة طيران كانا على متنها.

ووافقت مضيفة الطيران، على الزواج من زميلها الذي ظهر فجأة في المقصورة، وهو يحمل الزهور وخاتمًا من الألماس في منتصف رحلة داخلية من مدينة “شيان” إلى مدينة “ينتشوان”، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأوقفت شركة الطيران شياو جياو، لأن الأخيرة تسببت في فوضى بين الركاب، ما أثار مخاوف تتعلق بالسلامة أثناء الرحلة.

وتلقت شياو خبر إقالتها بعد هبوط الطائرة في مدينة “ينتشوان”، إذ اعتبرت شركة الطيران أن سلوكها “غير مسؤول للغاية”، وقالت الشركة إن شياو جياو كان ينبغي أن تفكر في سلامة الركاب على متن الطائرة.