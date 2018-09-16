فيديو يظهر توزيع أوراق نقدية على المارة في دبي.. والشرطة تدرس

انتشر على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات مقطع فيديو يظهر شخصين بدا أنهما عاملين من جنسية آسيوية يوزعان أوراقًا نقدية على المارة في أحد شوارع مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى تناقل الفيديو دون أن تتضح حقيقته.

غير أن صحيفة “خليج تايمز” الإماراتية الناطقة باللغة الانجليزية نقلت عن مصدر في شرطة دبي تأكيده أن الشرطة اطلعت على الفيديو وأنها تدرسه في الوقت الراهن.

ويُظهر الفيديو، رجلين يرتديان الزي الخليجي التقليدي ويوزعان الأوراق النقدية على المارة في منطقة يبدو أنها جميرا بيتش ريزيدنس الراقية بدبي، والتي تعد من أهم المقاصد والوجهات السياحية بالإمارة.

وخلال حديثهما للمارة يقول العاملان إن الأوراق النقدية مقدمة كهدايا من الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، وهو رجل أعمال ومستثمر إماراتي معروف.