بالصور ..طبيب هولندي يجمع القمامة في سقطرى اليمنية

تداول ناشطون يمنيون، اليوم الثلاثاء، صورًا تظهر طبيبًا يحمل الجنسية الهولندية، وهو يقوم بإلقاء القمامة في “حاوية” مخصصة لها في مدينة سقطرى اليمنية.

وفي التفاصيل، التي نشرها موقع “عدن الغد” المحلي، تبين الصورة أن الطبيب الهولندي الجنسية الدكتور تون، الذي يعمل في مستشفى خليفة الذي أنجزته الإمارات وتشرف عليه؛ لتقديم الدعم الإنساني لأهالي سقطرى، وهو يقوم برفع القمامة من محيط حاوية في أحد الشوارع، وينقلها إلى داخلها.

وكتب ملتقط الصورة قائلًا “شدني موقف طبيب أجنبي يعمل في مستشفى خليفة، وهو يقوم بهذا العمل الإنساني، وكنت ألاحظه من سيارتي عن بعد، وألتقط له الصور حتى انتهى مما يقوم به، ثم اقتربت منه وسلمت عليه وقلت له: ألف شكر لك يا دكتور. .. ردّ بلغة عربية : (النظافة من الإيمان)”.

وأضاف “ما أعظم وأجمل هذه العبارة التي يعرف معناها جيدًا هذا الطبيب، ونجهل نحن كيف نترجمها في الواقع العملي، فقد أبلغنا المعلم الأعظم سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- أن النظافة أساس العبادة، ولها تقديرها الكبير في التشريع الإسلامي، باعتبارها من العوامل الأساسية في الحفاظ على الصحة التي هي أكبر نعم الله على الإنسان”.

وختم “ألسنا نحن أولى بتطبيق القول : (النظافة من الإيمان) ونتسابق في تنفيذه ؟!!”.