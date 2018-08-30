اعتقال مغربية أرغمت ابنتها القاصر على الزواج  

اعتقلت الشرطة الإسبانية بمدينة “إستيبونا”، اليوم الخميس، مهاجرة مغربية أرغمت ابنتها، البالغة من العمر 16 سنة، على الزواج من مواطن مغربي يقيم بمدينة القنيطرة.

وفي التفاصيل، ذكر موقع “هسبريس” المحلي، أن الأم أجبرت ابنتها على الزواج من شخص يكبرها بـ12 عامًا، مضيفة أن التحقيقات القضائية بشأن هذه القضية، بدأت حين تقدمت المشتكية بدعوى قضائية لدى مركز للشرطة بالمدينة، بشأن “إرغامها على الزواج من شخص لا تعرفه”.

وأضاف، “أن والدي الفتاة القاصر توصلا إلى اتفاق مع الزوج المحتمل، ولم يبديا أي امتناع عن تزويجها عكس إرادتها، موضحًا في السياق أن ذاته الشاب الراغب في الزواج، سلم مبلغًا ماليًا على سبيل الرشوة لأحد عناصر السلطة المحلية؛ بغرض إتمام إجراءات حفل الزفاف.

وأوضحت نقلًا عن مصادر إسبانية، “أن المشتكية رفضت العودة إلى المغرب للمشاركة في الاحتفالات الخاصة بالزواج، وتلقت عتابًا من طرف والديها، اللذين هدداها بتركها في بلدها الأصلي دون وثائق، ومنعها من متابعة الدراسة في إسبانيا”.

وختمت: أن الأم تواجه تهمًا متعلقة بارتكاب “جرائم الإكراه والإخلال بالحقوق والواجبات الأسرية”.