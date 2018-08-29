بعد سنوات الغياب والجدل.. توفيق عكاشة يعود لعمله بالتلفزيون المصري

عاد الإعلامي المصري المثير للجدل، توفيق عكاشة، إلى عمله بالتلفزيون الرسمي، بعد سنوات من الغياب، وحصوله على إجازة بدون راتب، قضاها في فضائيته الخاصة “الفراعين”، وبعض الفضائيات الأخرى، حيث استكمل إجراءات عودته.

وأكد عمرو الشناوي، رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري “ماسبيرو”، عودة توفيق عكاشة للظهور على شاشة التلفزيون خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنّ “الإعلامية هناء سمري، مديرة المذيعين وضعت جدول شهري أيلول وسبتمبر، ولكنها تقوم بتعديله حاليًا لإضافة مجموعة الإعلاميين العائدين من بينهم عكاشة”.

وذكر الشناوي في تصريحات رسمية له أنّ “عكاشة لن يتولى تقديم برنامج بمفرده لأن هذه السياسة ليست موجودة في التلفزيون المصري حاليًا، ولكنه سيشارك في تقديم برنامج يومي بالتعاون مع زملاء آخرين، حيث تقدم بأوراقه لاستلام مهام عمله كمقدم برامج”.

كما أعلنت الصفحة الرسمية لفضائية “الفراعين” التي يمتلكها عكاشة (متوقفة عن العمل حاليًا) عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عودة عكاشة للعمل في ماسبيرو.

يذكر أن عكاشة أسقطت عضويته من البرلمان المصري مؤخرًا، بعد لقاء جمعه بالسفير الإسرائيلي في منزله بمحافظة الدقهلية، الأمر الذي اعتبره البرلمان تطبيعًا مع الكيان الصهيوني، ومخالفة للقواعد المصرية بحظر التطبيع.