حملة شعبية تنجح في جمع أكبر دية بتاريخ السعودية للإفراج عن سويد العصيمي

نجحت حملة شعبية في السعودية بجمع دية لإنقاذ المعلم سويد العصيمي من القتل قصاصًا، ووصف المبلغ الذي حدده أصحاب الدم بـ55 مليون ريال، بأنه أكبر دية في تاريخ المملكة.

وتصدر هشتاغ ” #المعلم_سويد_العصيمي ” موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأربعاء، بعد أن تداول نشطاء سعوديون تغريدات ومقاطع فيديو، أعربوا فيها عن فرحتهم باكتمال المبلغ، وذلك للإفراج عن العصيمي، الذي قضى في السجن 10 سنوات حتى الآن.

وكان العصيمي قد حُكم عليه بالقصاص، على خلفية قتل سعودي آخر، حيث تدخل وجهاء وشيوخ في القضية إلى أن استطاعوا إقناع أهل المجني عليه بالتنازل عن القصاص مقابل 55 مليون ريال سعودي.

وقد تم إطلاق حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لجمع مبلغ الدية، والمقدر بـ55 مليون ريال قبل نحو شهر، إلى أن اكتملت، يوم الأربعاء، عملية جمع المبلغ، وبذلك يكون هذا المبلغ أكبر دية في تاريخ المملكة .

المتابع لتدفق المساهمات منذ انطلاق الحملة وبشكلها المتواصل

يخيل له ان المساهمات ماهي الا قطرات ماء ورحمة كونت نهراً من العطاء انساب ومضى الي حيث وجهته

في عتق رقبة #المعلم_سويد_العصيمي

فاللهم هب لنا اكتمال الدية قريباً

واجعلنا من عبادك ( الشاكرين ) الذاكرين

والحمد لله رب العالمين pic.twitter.com/X2FNop0C2C — حملة عتق رقبة أ/سويد العصيمي (@s0503600010) August 27, 2018

وكتب الإعلامي السعودي في صحيفة” سبق” عبدالعزيز العصيمي تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، اليوم الأربعاء، قال فيها: “الحمدلله على التمام .. الحمدلله على إكمال مبلغ الـ 55 مليون ريال من أجل تفريج كربة بن العم سويد العصيمي، كفو يا الاد عاصم كفو يا محزمي، اليوم عيد لنا جميعًا، وكل من وقف ودعم الله يكتب له الأجر ويجزاه خير الجزاء”.

الحمدلله على التمام ،،

الحمدلله على إكمال مبلغ الـ 55 مليون ريال من أجل تفريج كربة بن العم سويد العصيمي ،،

كفو يا الاد عاصم كفو يا محزمي ،،

اليوم عيد لنا جميعاً ،،

وكل من وقف ودعم الله يكتب له الأجر ويجزاه خير الجزاء ،،#المعلم_سويد_العصيمي — عبدالعزيز العصيمي (@mr_abdualaziz1) August 29, 2018

كما وصف الناشط عبدالله العصيمي نجاح الحملة في تغريدة له قائلًا: “اتّحدوا بقلبٍ واحد وجسد واحد وروح واحدة وجمعوا مبلغ كبير بوقتٍ قياسي قصير،عندما تتحدّث عن الشهامة والفزعة، فلا بدّ أنت تذكر قبيلة عتيبه والعصمه تحديدًا، أفتخر بانتمائي لهذه القبيلة جزى الله خيرًا كل مَن تبرّع وساهم من أبناء القبيلة وغيرها .. الحمدلله”.

#المعلم_سويد_العصيمي

اتّحدوا بقلبٍ واحد وجسد واحد وروح واحدة

وجمعوا مبلغ كبير بوقتٍ قياسي قصير

عندما تتحدّث عن الشهامة والفزعة

فلابدّ أنت تذكر قبيلة عتيبه والعصمه تحديدًا

أفتخر بإنتمائي لهذه القبيلة

جزى الله خيرًا كل مَن تبرّع وساهم

من أبناء القبيلة وغيرها .. الحمدلله ❤️ — عبدالله العصيمي (@iQnasSudeer) August 29, 2018

‎ونشر الناشط فواز ابن عبيد في تغريدة له مقطع فيديو أرفقه بقصيدة شعرية يقول فيها: ” دسنـا ظهر خمـ٥ســه وخمـ٥ـسين مليــون بـعزومنـا،، واوجيهنـا،، وأرصــدتــنــا، ألف مبروووك يالادعااااااصم اكتمال ديـة #المعلم_سويد_العصيمي وحي من أنتم محزمه وسلااحه”.