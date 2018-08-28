يربط طفلته خلف السيارة بطريقة صادمة (فيديو)

ألقت السلطات التركية القبض على رجل ربط ابنته خلف سيارته وسار بها على طريق سريع في منطقة وسط تركيا، على نحو غريب، شكل صدمة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال إدريس ك، الذي اقتيد إلى المحكمة بعد التحقيق معه، إنه أوثق ابنته خلف السيارة على أساس أنه يحبها وانها سعيدة بذلك، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

ووجهت لـ إدريس ك. تهمة تعريض حركة المرور على الطريق لخطر، بعد أن أوقفته قوات الدرك التركية، التي حددت هويته بعد انتشار ردود الفعل بمواقع التواصل الاجتماعي، على صورة الطفلة المربوطة خلف السيارة.

وأُفرج لاحقًا عن إدريس ك من قبل الشرطة، ولازال تحت الرقابة القضائية.