رئيس دولة أفريقية يلفت الأنظار خلال الحج (صور وفيديو)

لفت رئيس دولة كوت ديفوار ألاسان واتارا الأنظار بتصرفاته خلال موسم الحج الأخير، إذ ظهر في كثير من المناسبات بين الحجيج دون برتوكولات رسمية، الأمر الذي لقي استحسانًا من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول نشطاء أفارقة، صورة لواتارا وهو نائم بين الحجيج دون حراسة، وسط إشادة كبيرة بما قام به، في حين نُشرت صور ومقاطع فيديو للرئيس وهو يؤدي مناسك الحج كبقية الحجاج، دون حراسة.

وأعرب واتارا عن سعادته في أكثر من مناسبة لمشاركته في موسم الحج للعام الحالي، خاصة بعد دعوته من قبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، للمشاركة في الحفل الختامي الذي يمثل نهاية موسم الحج.

وانهالت التعلقيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشيدة بتواضع الرئيس واتارا، خاصة بعد ظهوره بين مسؤولي ومواطني بلاده بشكل اعتيادي في المشاعر المقدسة.

وأعرب الرئيس عن سعادته بالعودة إلى بلاده بعد أداء مناسك الحج، إذ نشر في حسابه الشخصي عبر موقع التواصل “فيسبوك” صورًا له خلال استقباله في العاصمة أبيدجان.