السودان يعلن حصيلة الوفيات بين حجاجه في الموسم الحالي

قال وزير الإرشاد السوداني، أبوبكر عثمان، اليوم الخميس، إن حصيلة الوفيات في صفوف الحجاج السودانيين هذا العام بلغت 8 حالات.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن عثمان قوله: “احتسبنا هذا العام 8 حجاج، وهم يلاقون ربهم في أطهر البقاع”، ولم يذكر تفاصيل عن أسباب الوفاة.

وأوضح الوزير أن “رجوع الحجاج من الأراضي المقدسة إلى السودان، سيبدأ الأحد المقبل، بانطلاق الرحلات الجوية، على أن تبدأ الرحلات البحرية، الإثنين القادم”، وفق الأناضول.

وتابع أنه “خلال هذه الرحلات سيتم نقل 34 ألفًا و432 حاجًا وحاجة بعد أن قضوا مناسكهم”.