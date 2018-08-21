الحجاج يبدأون رمي الجمرات (صور)

تدفق أكثر من مليوني حاج من 165 دولة على جسر الجمرات، اليوم الثلاثاء، لرمي جمرة العقبة الكبرى.

وتحت إشراف السلطات السعودية، حمل الحجيج المظلات للاحتماء من أشعة الشمس الحارقة بعد أن تجاوزت درجات الحرارة خلال النهار 40 درجة مئوية.

ونشرت المملكة أكثر من 130 ألفًا من قوات الأمن والمسعفين، كما تستخدم التكنولوجيا الحديثة بما في ذلك طائرات المراقبة المسيرة للحفاظ على النظام.

وقال الأردني فراس الخشاني، البالغ من العمر 33 عامًا: “الحمد لله أنْ مَنَّ علينا بالحج. ما شاء الله كل شيء كان ميسرًا. القطار فكرة رائعة.. والمساعدات، والشرطة، والخدمات كله فوق العادة. الحمد لله مبسوط جدًا وإن شاء الله ربنا يطعمنا إياها مرة أخرى”، وفق رويترز.

شعور جميل

يؤدي أكثر من 2.37 مليون حاج معظمهم من خارج السعودية شعيرة الحج هذا العام.

وقال الحاج المصري حازم درويش (31 عامًا): “شعوري لا يوصف صراحة. الحج ركن من أركان الإسلام. لذة الحج في مشقته. يعني أنت بتقرب من ربنا أكثر. شيء جميل. شعور جميل”.

ووصل الملك سلمان إلى منى شرقي مكة مساء أمس الاثنين قبل عيد الأضحى.

وقال الملك سلمان في تغريدة: “إن الشرف الأكبر الذي أكرم الله بلادنا فيه هو خدمتها لضيوف الرحمن، ومع عيد الأضحى المبارك، أدعوه سبحانه أن يتمم للحجاج حجهم، وأن يديم الخير والسلام على أمتنا وسائر البلاد”.