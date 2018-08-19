سيدة تتسبب بهبوط طائرة سعودية اضطراريًا

هبطت طائرة سعودية، اليوم الأحد، اضطراريًا في مطار القاهرة الدولي؛ وذلك لإسعاف مسافرة تونسية تعرضت للإعياء الشديد على متن الرحلة.

ووفق مصادر في مطار القاهرة، فإنّ “الطائرة السعودية ذات الرحلة رقم 365، كانت متجهة من جدة إلى تونس، قبل أن يتلقى برج المراقبة بالمطار إشارة طلب هبوط اضطراري من قائد الطائرة؛ نظرًا لحالة صحية حرجة لأحد الركاب”.

وانتقل الطاقم الطبي الخاص بالحجر الصحي في المطار إلى موقع هبوط الطائرة؛ للكشف على الراكبة البالغة من العمر 37 عامًا، حيث تبين إصابتها بحالة هبوط حاد، ومشكلة في الضغط، الأمر الذي صعب من لحاقها بالطائرة.

وقرر الفريق الطبي نقل الراكبة لمستشفى قريب من المطار؛ لتقديم الرعاية الصحية الكاملة، بعد إجراء التحاليل وبعض الصور الطبية؛ للاطمئنان على حالتها الصحية.