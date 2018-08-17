طبيبة أردنية في السعودية ترتكب “مخالفة” فتكافأ بالترقية

في واقعة مثيرة للجدل، كوفئت طبيبة أردنية تعمل في أحد مستشفيات السعودية بالترقية بعد 24 ساعة فقط من ارتكابها “مخالفة نظامية”، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سعودية.

وقالت صحيفة “عاجل” الإلكترونية السعودية، إنّها “حصلت على مستندات، توضح مكافأة مديرية صحة القريات (شمال المملكة) لطبيبة أردنية، رغم ارتكابها مخالفة نظامية، لنشرها صورة (سيلفي) لها مع مريضة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي”.

وأشارت إلى أنّ “مديرية الشؤون الصحية في محافظة القريات، كافأت طبيبة من الجنسية الأردنية، بإصدار قرار لها لتكون رئيسة قسم في مستشفى القريات العام؛ وذلك بعد ساعات من ارتكابها المخالفة، ورفع محضر بالواقعة من قبل إدارة قسم النساء والولادة، إلى مدير الشؤون الصحية في المحافظة”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إنّ “الطبيبة التي تعمل في قسم النساء والولادة، نشرت الصورة حيث يظهر بها جزء من جسد المريضة، وصور للطاقم الطبي غير مرتدٍ الزي الكامل للعمليات”.

وبينت أنّه على إثر الحادثة “رفعت إدارة قسم النساء والولادة محضرًا حيال ذلك، لمدير الشؤون الصحية في محافظة القريات عبدالرحمن بن دبّي الحربي؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية، لمخالفتها المادة الخامسة من اللائحة (5-3)، والتي تحضر على الممارس الصحي تصوير أو نشر العمليات الجراحية إلا بموافقة المريض، أو موافقة المنشأة الصحية، وعدم مخالفته الآداب العامة وأخلاقيات المهنة”.

لكنها أشارت إلى أنّه “خلال 24 ساعة فقط، صدر قرار بتكليف الطبيبة الأردنية رئيسةً للقسم، ودون اتخاذ قرار نظامي بحقها؛ ما رفع من حالة التذمر لدى العاملين في المستشفى لعدم حماية خصوصية المرضى”.