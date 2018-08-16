ملابس نساء الجيران.. سبب غريب لطلب الخلع في مصر

أقامت سيدة مصرية في نهاية العقد الثالث من العمر دعوى خلع ضد زوجها، بعد 7 سنوات من الزواج، أثمر عن إنجاب طفلين في الأربع سنوات الأولى للزواج.

وسردت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة بمحافظة المنوفية تفاصيل بداية الأزمة مع زوجها، مؤكدة أنها عاشت معه سنوات جيدة عقب الزواج، إلا أنها شاهدت بعض التغيرات في علاقته معها، وعدم رغبته في إنجاب أبناء آخرين، على عكس ما كان ينوي قبل ذلك.

وقالت الزوجة إنها عانت خلال الفترة الماضية من فتور العلاقة الجنسية بينهما، حتى اكتشفت أن السبب وراء ذلك، وهو إشباع رغبته بممارسة العادة السرية، ولكن بشكل مريب.

وذكرت الزوجة أنها ذهبت لمنزل والدها لعدة أيام بموافقة زوجها، ثم عادت فجأة دون أن تخبره بموعد عودتها، لتجد العديد من قطع الملابس الداخلية للنساء في غرفة النوم الخاصة بها، الأمر الذي أثار شكوكها بإمكانية إحضاره لنساء آخريات في غيابها.

وبعد مراقبة الزوج، اكتشفت أن زوجها الذي يكبرها بأربع سنوات يصعد أعلى العمارة السكنية التي يقيمون بها، إلى جانب افتعاله الكثير من الحجج مع الجيران، كي يتسنى له سرقة الملابس الداخلية للنساء من الجيران، سواء من حبل الغسيل، أو بطرق مختلفة، ثم يقوم بممارسة العادة السرية على الملابس.

وطالبت الزوجة في دعوى الخلع، بالتمكن من الانفصال، خاصة بعد أن نشبت مشادة بين أحد الجيران، وزوجها لسرقته الملابس الداخلية لزوجته من حبل الغسيل، وافتضاح أمره، وذلك حفاظًا على سلوك طفليها.