وفاة ريتا بورسيلينو رمز مقارعة المافيا في إيطاليا

توفيت الناشطة الإيطالية ريتا بورسيلينو التي أصبحت رمزًا لمقارعة المافيا في بلدها بعد مقتل شقيقها القاضي في العام 1992، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

ونعا الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، الذي فقد هو أيضًا شقيقًا له على يد المافيا، الراحلة ووصفها بأنها “شاهدة معروفة وأصيلة في مكافحة المافيا، ومثال لآلاف الشباب”.

وريتا بورسيلينو “72 عاما” صيدلانية وأم لثلاثة أبناء، وظلت تناضل لمعرفة حقيقة مقتل شقيقها الذي قضى على يد عصابة “كوزا نوسترا”.

وخاضت الراحلة الانتخابات في صقلية عن يسار الوسط، ثم كانت نائبة في البرلمان الأوروبي بين العامين 2009 و2014.