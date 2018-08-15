حسين آل الشيخ خطيبًا ليوم عرفة بالسعودية.. فمن هو؟

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتكليف الدكتور حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ بخطبة يوم عرفة لهذا العام 1439 هجرية.

وذكر حساب إمارة منطقة مكة عبر موقع “تويتر” الخبر في تغريدة جاء فيها: “ # خادم_الحرمين_الشريفين يوجه بتكليف الدكتور حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ لخطبة # عرفة لهذا العام 1439هـ # حج1439″.

ويشغل آل الشيخ منصب إمام وخطيب المسجد النبوي وقاض بالمدينة بالمنورة، وهو من ذرية الشيخ محمد بن عبدالوهاب.

التحق بكلية الشريعة بالرياض وتخرج منها بتقدير ممتاز، ثم التحق بالمعهد العالي للقضاء ونال فيه درجة الماجستير.

وقدم أطروحة الدكتوراه بعنوان “القواعد الفقهية للدعوى”، وقد نال الدرجة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.

عين آل الشيخ ملازمًا قضائيًا عام 1406هـ ثم قاضيًا عام 1411هـ في المحكمة الكبرى بنجران، وفي عام 1412هـ تم نقله إلى المحكمة الكبرى بالرياض، ومكث فيها إلى أن انتقل في 1418هـ إلى المحكمة الكبرى بالمدينة المنورة.

صدر بعدها الأمر الملكي بتعيينه إمامًا وخطيبًا للمسجد النبوي الشريف.