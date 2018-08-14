ممرضة سعودية تتبرع بجزء من كبدها لطفلة مريضة

في لفتة إنسانية نادرة، تبرعت ممرضة سعودية بجزء من كبدها لإنقاذ حياة طفلة مريضة بالكبد، في أحد مستشفيات الرياض.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، اليوم الثلاثاء، إن “الممرضة عبير بنت عطا الله العنزي تبرعت بجزء من كبدها لطفلة مريضة بالكبد بمدينة الأمير سلطان الطبية في الرياض”.

وأضافت الوكالة أن الممرضة العنزي تبرعت بعد ذلك بحُليها الخاص لجمعية “كبدك” في مدينة بريدة، وسط السعودية، لصالح المحتاجين من مرضى الكبد.

وأشاد أمير منطقة القصيم ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد “كبدك”، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بلفتة الممرضة العنزي، مؤكدًا أن “ما قامت به يعكس قمة النبل الذي يبذله ويقدمه أبناء هذه البلاد المباركة المخلصون تجاه المحتاجين ودعمهم الندي للمؤسسات الخيرية”.

وكرّم الأمير فيصل الممرضة عبير، معتبرًا أن هذا “التكريم يأتي ضمن الجهود المجتمعية التي تقوم بها الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد نحو تشجيع المبادرات الخيرية والاجتماعية لدى أفراد المجتمع، وتكريس مبدأ التكافل والتكامل بين عناصر المجتمع الواحد للحث على التبرع”.