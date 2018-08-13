انطلاق الدورة 60 من معرض دمشق الدولي سبتمبر المقبل (فيديو إرم)

كشف مدير عام المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية ومدير معرض دمشق الدولي، فارس كرتلي، عن فعاليات وتفاصيل الدورة الستين من معرض دمشق الدولي، التي ستنطلق في أيلول/سبتمبر المقبل.

وقال كرتلي في مقابلة مع ” إرم نيوز”، إن الدورة المقبلة ستكون عنوانًا لإعادة إعمار سوريا، بعد الأزمة التي تمر بها، وبعدما توقف المعرض خلال الأحداث في سوريا ليعود العام المنصرم ويواصل تطوره ونجاحه خلال هذا العام، من حيث عدد الدول المشاركة وعدد الشركات والمساحة التي سيشملها المعرض، إضافة إلى عدد الزوار والفعاليات الفنية والاجتماعية التي سيتضمنها المعرض.

وتطرق كرتلي في المقابلة إلى تفاصيل كثيرة متعلقة بالدورة الـ60 من المعرض.