الأمن الكويتي يعتقل رجلًا احتجز ابنته في صندوق سيارته الخلفي (صور)

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأحد، اعتقال رجل قام باحتجاز ابنته، في صندوق سيارته الخلفي في مسعى منه إلى تأديبها.

وكان نشطاء قد تداولوا عبر منصات التواصل الاجتماعي، صورًا تُظهر طفلة، قالوا إن أباها “قام باحتجازها في صندوق سيارته الخلفي، في مسعى منه إلى تأديبها”.

وعلّقت الإدارة الكويتية على الحادثة قائلة:”حول ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من احتجاز أبٍ لابنته في الصندوق الخلفي للمركبة، فقد تم إلقاء القبض على الأب مرتكب الواقعة”.

وأوضحت أنه بعد إجراء البحث والتحري”تأكد ارتكاب الأب للواقعة، وعلى الفور تم إلقاء القبض عليه استنادًا لقانون حماية الطفل بتهمة الإهمال، وإلحاق الأذى النفسي والجسدي بالطفلة”.

وأضافت الإدارة في بيان عبر حسابها بتويتر:”تمت إحالة المتهم إلى إدارة الشرطة المجتمعية تمهيدًا لإحالته إلى الإدارة العامة للتحقيقات، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.