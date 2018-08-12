سعودي يعفو عن قاتل ابنه قبل تنفيذ الحكم (فيديو وصور)‎

سعودي يعفو عن قاتل ابنه قبل تنفيذ الحكم (فيديو وصور)‎

إرم نيوز

المصدر: فريق التحرير

أفاد ناشطون سعوديون، اليوم الأحد، بأن مواطنًا سعوديًا عفى عن قاتل ابنه، قبل لحظات من تنفيذ الحكم، في محافظة “رابغ” السعودية.

وتداول البعض في ساحة القصاص صورًا تظهر جانبًا من الاستعدادات لتنفيذ الحكم، حيث ظهر عدد من رجال الأمن ودورياتهم وسيارات الإسعاف.

ويظهر مقطع مصور من الساحة، الجاني جالسًا على الأرض؛ استعدادًا لتنفيذ حكم القصاص فيه، وقد التف من حوله رجال الأمن.

وفي مقطع آخر، وثق أحد الحضور لحظة الإعلان عن العفو، والتي شهدت هتافًا وتهليلًا من الحضور، الذين عبروا عن سعادتهم باللحظة.

وقال ناشطون عبر مواقع التواصل، إن الشيخ محمد بن دواس البلادي، عفى عن قاتل ابنه، اليوم الأحد، في ساحة القصاص وقبل تنفيذ الحكم في القاتل.

ولقيت تلك الخطوة ترحيبًا واسعًا من رواد مواقع التواصل، الذين أشادوا بقرار صاحب الدم، خاصة وأنه يأتي مع أول أيام شهر ذي الحجة والعشر الأواخر.

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