سعودي يعفو عن قاتل ابنه قبل تنفيذ الحكم (فيديو وصور)‎

أفاد ناشطون سعوديون، اليوم الأحد، بأن مواطنًا سعوديًا عفى عن قاتل ابنه، قبل لحظات من تنفيذ الحكم، في محافظة “رابغ” السعودية.

وتداول البعض في ساحة القصاص صورًا تظهر جانبًا من الاستعدادات لتنفيذ الحكم، حيث ظهر عدد من رجال الأمن ودورياتهم وسيارات الإسعاف.

عفى المواطن محمد بن دواس البلادي عن قاتل ابنه في ساحة القصاص بمحافظة رابغ قبل قليل عتقاً لوجة الله وبدون مقابل اسأل الله ان يجعل ذالك في ميزان حسناته الله اكبر الله اكبر pic.twitter.com/1BI83XkaBL — محمد بـن صقـر المعجل (@almajil5) August 12, 2018

ويظهر مقطع مصور من الساحة، الجاني جالسًا على الأرض؛ استعدادًا لتنفيذ حكم القصاص فيه، وقد التف من حوله رجال الأمن.

وفي مقطع آخر، وثق أحد الحضور لحظة الإعلان عن العفو، والتي شهدت هتافًا وتهليلًا من الحضور، الذين عبروا عن سعادتهم باللحظة.

اسأل الله ان يجعلها في موازين حسناته اعفى الشيخ محمد دواس البلادي عن قاتل ابنه في ساحة القصاص اليوم الاحد في في محافظة رابغ pic.twitter.com/I1UNMqTDT2 — محمد البلادي (@Al_Baladi) August 12, 2018

وقال ناشطون عبر مواقع التواصل، إن الشيخ محمد بن دواس البلادي، عفى عن قاتل ابنه، اليوم الأحد، في ساحة القصاص وقبل تنفيذ الحكم في القاتل.

ولقيت تلك الخطوة ترحيبًا واسعًا من رواد مواقع التواصل، الذين أشادوا بقرار صاحب الدم، خاصة وأنه يأتي مع أول أيام شهر ذي الحجة والعشر الأواخر.