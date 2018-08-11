لجنة أمريكية تقاضي “يونايتد إيرلاينز” بسبب صور فاضحة نشرها طيار لمضيفة

اتهمت مضيفة طيران تعمل في “يونايتد إيرلاينز“، الشركة الأمريكية بالتقاعس عن حمايتها بعد أن نشر طيار صورًا إباحية لها على الإنترنت.

وبيّنت وثائق دعوى قضائية رفعتها “لجنة تكافؤ فرص العمل” أمام محكمة اتحادية في سان انطونيو بولاية تكساس الأمريكية، أنّ “الشركة تخاذلت عن ردع سلوك الطيار وتقويمه حتى بعد تقديم المضيفة للعديد من الشكاوى”، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”.

بدورها قالت المتحدثة باسم “يونايتد إيرلاينز”، إرين بينسون، إنّ “الشركة فحصت المزاعم التي وردت في الشكوى، وإنها تختلف مع وصف لجنة تكافؤ فرص العمل للأمر”، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأضافت، أنّ “يونايتد لا تتساهل مع التحرش الجنسي في أماكن العمل، وستدافع بقوة عن نفسها في تلك القضية”، مشيرة إلى أنّ “الشركة لن تضيف أي تعليق آخر”.

وبحسب الدعوى القضائية، فإن “المضيفة والطيار كانا على علاقة أنهتها هي بعد أن رفض التوقف عن نشر منشورات مسيئة شملت اسمها، ووظيفتها، ومطارها الرئيس”.

وأضافت، أنّ الطيار وجَّه أحد المنشورات للركاب، وقال فيه:”ابحثوا عنها عندما تسافرون” لأنها “سبب جديد للسفر في سماوات ودية،” في إشارة للشعار الإعلاني للشركة.

وقالت الدعوى، إنّ “المنشورات التي نشرها الطيار على عدة مواقع على الإنترنت شاهدها زملاء المضيفة، مما أثر بشدة على أجواء العمل حولها”.

وتسعى اللجنة للحصول على تعويضات للمضيفة، وطلبت من المحكمة توجيه أمر لشركة يونايتد بالقضاء على التحرش الجنسي ومنعه في مكان العمل.

ووفقًا للدعوى، فقد تقاعد الطيار محل القضية في العام 2016.