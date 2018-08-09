بالصور.. مُسن يُلاحق وحوش “بوكيمون غو” بإعدادات غير عادية

يستخدم تشن سان يوان، من مدينة تايبيه الجديدة شمال تايوان، إعدادات غير عادية لملاحقة وحوش اللعبة الافتراضية “بوكيمون غو“، حيث يستخدم 11 هاتفًا ذكيًا، يربطها في دراجته، ويشحنها عبر حقيبة من البطاريات.

وذكرت صحيفة “مترو” البريطانية، اليوم الخميس، أن يوان (70 عامًا)، بات يُعرف باسم “العم بوكيمون”، حيث يتنقل عبر دراجته في حدائق وشوارع المدينة التايوانية طوال اليوم، ويعود لمنزله مساء كل يوم.

ويعمل يوان لزيادة هواتفه الذكية إلى 15 هاتفًا؛ لأنه يعتقد أن اللعبة تساعده في الوقاية من مرض الزهايمر، وكسب أصدقاء جدد، مع لاعبين آخرين.

وأصبح مدمنًا على اللعبة الافتراضية، عندما تعلمها من حفيده، عند إصدارها في عام 2016.