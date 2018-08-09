توقيف مراسلة بالتلفزيون الأردني 7 أيام بعد 3 شكاوى بحقها

أوقفت مراسلة تلفزيونية في الأردن لمدة 7 أيام في سجن الجويدة بعد 3 شكاوى بحقها؛ بسبب التقاطها مقاطع فيديو من مركز صحي بمنطقة النزھة في عمان.

وجاء قرار محكمة صلح جزاء عمان بحق الصحفية تهاني القطاوي التي تعمل في التلفزيون الأردني، بعد رفض تكفيلها بالرغم من تقديم المتهمة تقريرًا طبيًا یوصي بالراحة التامة لمدة ٣ أیام كونها تعاني من آلام مزمنة بسبب الدیسك.

وقالت القطاوي، عبر حسابها على “فيسبوك” عقب قرار توقيفها: “بعد قلیل ترحیلي للتوقیف في سجن الجویدة الشرطة النسائیة لمدة 7 أیام، كما قضى قاضي صلح جزاء عمان عمر الحمصي”.

وبیّنت أن التوقیف بعد شكاوى قُدمت ضدھا من “د. خالد طحاینة رئیس مركز صحي النزھة بتھمة إیذاء، ودعاء عاملة تنظیفات في نفس المركز بتھمة خرق حیاة خاصة، ود. عمر في نفس المركز بتھمة سب وشتم”.

وأوضحت القطاوي في منشور آخر تفاصيل ما حدث معها قائلة: “أنا في مركز أمن النزهة شاكية واشتكى علي رئيس مركز صحي النزهة، اعترض علي الطريق بسيارته وسكر علي الشارع يمكن أنحبس جهزوا حالكم”.

وأضافت: “طبعًا في البداية كان واقف في الشارع خارج أسوار المركز عّم يستناني ومشغل موبايله مجهزة عالفيديو وناداني حكالي تفضلي يا أختي، سألته أنا: مين حضرتك حكالي أنا خالد طحاينة حكيتله أنت رئيس المركز حكالي اه، بلش يفتري علي ويسألني إنتي مين وازك علي ولصالح أي جهة بتشتغلي ولما حاولت اخد الموبايل منه دفشني وبعدها سكر علي الشارع”.