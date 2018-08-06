الهند تحدد موعدًا لمحاكمة خليجيين معتقلين بتهمة استغلال قاصرات جنسيًا

حددت المحكمة الهندية العليا الـ16 من الشهر الحالي، موعدًا لمحاكمة ثلاثة قطريين ومواطنين اثنين من سلطنة عُمان، بتهمة استغلال قاصرات جنسيًا، في إطار زيجات محددة زمنيًا.

واعتقلت الشرطة الهندية المتهمين العام الماضي، في حيدر آباد جنوب البلاد، إذ قال مسؤول أمني حينها إن العرب “يدفعون بين 4500 و15500 دولار لوسطاء يؤمنون لهم فتيات صغيرات السن للزواج بهن لفترة قصيرة”.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف عُمان” الناطقة باللغة الإنجليزية، عن سفير السلطنة في نيو دلهي، قوله إنه “اتصل بالسجناء لطمأنتهم بشان تسريع المحاكمة بعد تأجيلها 11 مرة” معربًا عن “تفاؤله بأن القضية في طريقها للحل”.

وأضاف حامد الرواحي، أن “سفارة سلطنة عمان عيَّنت محاميًا لمتابعة هذه القضية، وهو يتوقع أن تنتهي القضية قريبًا”.

وأوضح أن السجناء الخمسة تم إطلاق سراحهم بأمر من المحكمة، وتم احتجاز جوازات سفرهم لمنعهم من مغادرة الهند لحين انتهاء القضية.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أصدرت المحكمة في مدينة حيدر آباد حكمًا بتبرئة ثلاثة عمانيين بعد أن تم احتجازهم لأكثر من 200 يوم بتهم الزواج من فتيات صغيرات على الرغم من نفيهم لهذه التهم.