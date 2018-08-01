“عرس خيالي”.. زوجان يُصممان حفل زفافهما بطريقة غريبة (صور)

نظمت كورتني ماكميليون (28 عامًا)، وزوجها بيلي (26 عامًا)، حفل زفافهما بطريقة مختلفة، إذ أنفقا 25 ألف دولار على تصميم فعالياته بشكل كامل، ليُحاكي “جوراسيك بارك” وهو فلم من سلسلة أفلام أمريكية حول الخيال العلمي.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الزوجين من ولاية ويسكونسن الأمريكية، أمضيا 18 شهرًا في تصميم الحفل، وقررا الاحتفال بعرسهما من وحي الفلم الكلاسيكي الذي شاهداه في طفولتهما لشغفهما المشترك بأحداثه.

وزُيّنت القاعة بأكملها بمجسمات ديناصورات وأغطية تشبه خضرة الغابة، كما وضعت على الجدران حلقات الكعك، لتجسد تمامًا ديكور الفلم.

ووصل العروسان القاعة في سيارة “جيب رانجلر”، ثم سارا معًا على ممر، على ألحان وأغاني الفيلم.