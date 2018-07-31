فتاة سعودية تنقذ شابًا سقط مغشيًا عليه في مجمع تجاري (فيديو)

تمكنت فتاة سعودية، من إنقاذ شاب سقط مغشيًّا عليه داخل مجمع تجاري في مدينة أبها التابعة لمنطقة عسير جنوب غرب المملكة.

ووفق صحيفة “سبق” السعودية، فإنّ “الفتاة المنقذة للشاب والمستفيدة مسبقًا من برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، كانت تتسوق برفقة شقيقاتها في المجمع، لتباشر الحالة وتكون سببًا -بعد مشيئة الله- في إنقاذ الشاب والاعتناء بحالته حتى وصول مسعفي الهلال الأحمر”.

وعلى إثر الموقف الإنساني الذي سطرته الفتاة، قام مدير عام فرع الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، بتكريمها.

وحول هوية المنقذة قال المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري، إنّها طالبة في كلية التمريض بأبها.

وأضاف أنّها “إحدى المستفيدات من برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، الذي تقدمه هيئة الهلال الأحمر السعودي، وتستفيد منه جميع فئات المجتمع؛ إذ قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للشاب لحين وصول الفرق الإسعافية”.