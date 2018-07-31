مجلس الوزراء السعودي يقرّ “نظام الأحداث” في المملكة

وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته، اليوم الثلاثاء، على نظام الأحداث.

وكان نظام الأحداث الذي أقره مجلس الشورى في 2016 ينص على انتهاء توقيف الحدث بمضي 5 أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، كما اشترط النظام أن يراعى عند القبض على الحدث في حالات التلبس إبلاغ ولي أمره أو من يقوم مقامه فورًا، مكتفيًا بعقوبة التوبيخ للحدث غير المتم للثانية عشرة من عمره. وفق صحيفة “الوطن” المحلية.

ويتضمن نظام الأحداث 24 مادة، حيث اشترط النظام أن يراعى عند القبض على الحدث في حالات التلبس، إبلاغ ولي أمره أو من يقوم مقامه فورًا، وإذا كانت العقوبة تستوجب القتل نظامًا فيعاقب بالإيداع في “الدار” وهي جهة تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تخصص فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث.

ويكتفي النظام بتوبيخ الحدث غير المتم للثانية عشرة من عمره وقت ارتكابه فعلًا أو أفعالًا معاقبًا عليها، وتسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية، إضافة إلى لائحة تتضمن 24 بندًا آخر في نظام الأحداث.