سعودي يلغي فقرات حفل زواجه بسبب خسوف القمر (فيديو)

ألقى خسوف القمر الذي عاشه سكان الأرض، ليلة الجمعة/السبت، بظلاله على حفل زواج في السعودية، وتسبب في تغيير فقرات الحفل لصالح الظاهرة الفلكية النادرة.

وأظهر مقطع فيديو من حفل زواج، تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، عددًا كبيرًا من المدعوين للحفل وهم يؤدون صلاة الخسوف بشكل جماعي بعد أن تم إيقاف فقرات احتفالية.

وقال عدد من المدعوين للحفل وأقارب العريس إن فهد عايض النفج قرر إلغاء فقرات العرضة والشيلات (نوع من الغناء غير المصحوب بالموسيقى)، من حفل عرسه، كي تقام صلاة الخسوف خلال حدوثه.

ووجدت مبادرة الشاب السعودي إشادات واسعة، وأضافت لخسوف القمر في السعودية مزيدًا من الأهمية والإثارة والمتابعة، حيث تابع السعوديون في الهواء الطلق أو عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الخسوف الكلي.

وشاهد سكان الأرض بالعين المجردة على مدى ساعتين تقريبًا، أطول خسوف كلي للقمر في القرن الحادي والعشرين، بدا خلالها قرص القمر بلون أحمر أرجواني لأن الأرض ستقع بينه وبين الشمس، وتمنع سقوط أشعة الأخيرة عليه وفق علماء الفلك.

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إحتراماً لشعائر الله وسنة نبيه

المعرس فهد في يوم زواجه ألغى الشيلات وأمر المعازيم بإقامة #صلاة_الخسوف .. جزاه الله كل خير #خسوف_القمر #شعورى_مرات_يحتاج pic.twitter.com/waMHNCg65l — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) ٢٧ يوليو ٢٠١٨