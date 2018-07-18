شاهد بالصور.. شبيهة ترامب تظهر في روسيا وتثير الجدل

تداول ناشطون على الإنترنت، صورة أثارت جدلًا في روسيا، بعد أن أظهرت امرأة مسنة تشبه بشكل كبير الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

والتقطت هذه الصورة في مدينة روستوف في جنوب غرب روسيا، قبل ساعات فقط من الموعد المقرر للقاء ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فنلندا، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وعلق المئات من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على أوجه تشابه المرأة مع ترامب، وناقش آخرون صحة الصورة وشككوا في حقيقتها بعدما ظهرت في مقالات بوسائل الإعلام الروسية، بما في ذلك صحيفة “موسكو تايمز”.

وأظهرت الصورة امرأة ذات قبعة من القش داخل حافلة تحدق من النافذة مع تعبير على وجهها شبيه بتعبير لترامب.

وتم نشر الصورة عبر الإنترنت مع تسمية توضيحية: “تلك اللحظة التي يختبئ فيها رئيس الولايات المتحدة من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي”.

بينما شكك آخرون في الصورة، وكتبت إحدى مستخدمات مواقع التواصل الاجتماعي: “إنها حقًا فوتوشوب بوضوح”.

وظهرت الصورة قبل أن يلتقي دونالد ترامب في محادثات تاريخية مع الرئيس فلاديمير بوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي.