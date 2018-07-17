لأول مرة في سوريا.. افتتاح مؤتمر اقتصادي بـ”آيات قرآنية” بدلًا من النشيد الوطني

افتتح منظمون في سوريا مؤتمرًا اقتصاديًا أقيم، أمس الإثنين، في دمشق، بآيات قرآنية بدلًا من النشيد الوطني، في سابقة تعتبر الأولى بالبلاد.

وبدأت أعمال المؤتمر الاقتصادي الذي نظمته جامعة بلاد الشام التابعة لمجمع الفتح الإسلامي، في فندق “الداما روز” بدمشق، عبر تلاوة 10 آيات قرآنية، أعقب ذلك الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، لتختتم مقدمة الافتتاح بعزف النشيد الوطني السوري.

وأثارت طريقة افتتاح المؤتمر الذي حضره عدد من المسؤولين السوريين على رأسهم وزير الأوقاف محمد عبدالستار السيد، استغراب السوريين الذين لم يألفوا منذ تسلم حزب البعث السلطة في سوريا عام 1963 افتتاح المناسبات الرسمية والتجمعات الوطنية وحتى الاجتماعات الصباحية لطلاب المدارس إلا بالنشيد الوطني.

وتسابق السوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمشاركة خبر افتتاح المنتدى الاقتصادي عبر صفحاتهم على “الفيسبوك” تعبيرًا عن استغرابهم لطريقة الافتتاح غير المألوفة.

ورغم أن الدستور السوري في نسخته الأخيرة الصادرة عام 2012 ينص على أن الفقه الإسلامي مصدر تشريع أساسي في البلاد، إلا أن العادة جرت في عهد الأسدين، الأب والابن، أن يتم افتتاح جميع المناسبات والمؤتمرات والأعمال بالنشيد الوطني.

وقرأ معارضون للنظام السوري في طريقة افتتاح أعمال المنتدى بأنها تظهر التحول الذي يطرأ على النظام السوري مع تزايد نفوذ الميليشيات الدينية المدعومة من إيران التي تحالف معها لسحق الثورة الشعبية المعارضة.