ضجة جديدة في مصر: منشد بلباس أزهري يغني الفاتحة مع ألحان أم كلثوم (فيديو)

تتناوب القنوات الفضائية المصرية، منذ عدة أيام على مناقشة شريط فيديو لمنشد يرتدي الزي الأزهري ظهر فوق منبر، وهو يتلو سورة الفاتحة بلحن غنائي على موسيقى لأم كلثوم، مصحوبًا برقص من الحاضرين.

وفي الذي عرضته قناة المحور من هذا الشريط مساء أمس، قال عضو مجمع البحوث الإسلامية د. محمد شحات الجندي إن هذا “شيء صادم بابتذال”.

وأضاف أن غناء القرآن يعد إخلالًا بجلال القرآن، مُرجّحًا أن يكون الهدف من وراء ذلك هو الشهرة.

مطلوب نقابة للمنشدين

قناة “البلد” قالت إنه لم يتم التعرف على المنشد الذي قرأ الفاتحة بلحن غنائي، وإن من اتصلت بهم من المنشدين المعروفين أنكروا أنهم أصحاب الشريط. وأشار الصحفي محمد الباز مقدم البرنامج إلى أن توالي ظهور أشرطة لمنشدين يقرأون بألحان لأم كلثوم وغيرها، أمر يستوجب البت في مدى شرعيته ومدى اختراقه لضوابط جلال التلاوة القرآنية. فيما رأى أحد المشاركين في البرنامج أن ذلك يستوجب إقرار مجلس الشعب (النواب) لإنشاء نقابة للمنشدين تتولى ضبط ما يتجدد من هذا النوع من الإنشاد .

شريط سابق للشيخ محمد صابر

ويأتي هذا الشريط “الصادم” بعد أيام من تسجيل آخر صادم ، للمنشد الصوفي الشيخ محمد صابر ظهر فيه يترنم بأغنية أم كلثوم “لسه فاكر” مستخدمًا تعابير “الخمورجية وأبناء الشوارع “في وصف الصوفيين، معللًا ذلك بأنها وإن ظهرت أوصافًا غير مقبولة، إلا أنها تعابير إيحائية لمدى محبّة الصوفيين لنبي الله صلى الله عليه وسلم.