امرأة في شهرها السابع تضع مولودة على متن طائرة مغربية متجهة إلى كندا

وضعت امرأة حامل في شهرها السابع؛ مولودةً على متن شركة الخطوط الملكية المغربية، في رحلة كانت متجهة إلى مونتريال الكندية، وفق ما أعلنت الشركة اليوم الإثنين.

ونشرت شركة الطيران المغربية صورة عبر صفحتها على “فيسبوك”، توثق حالة الولادة التي تمت أمس الأحد، لسيدة كندية من أصل مغربي، بعد بضع ساعات من انطلاق الرحلة AT208 من الدار البيضاء إلى مونتريال.

ونُقلت الأم وطفلتها فور وصول الرحلة إلى مطار مونتريال، نحو مستشفى سان جوستين، وهما بصحة جيدة، وفق مواقع كندية، أشارت إلى أنّه “لحسن حظ السيدة الحامل أنّ طبيبة كانت بين المسافرين في الطائرة وساعدت في عملية الولادة”.

إلى ذلك ذكرت إحدى المعلقات على صفحة الخطوط الجوية المغربية، أنه تم إطلاق اسم “ياسمين” على المولودة الجديدة.