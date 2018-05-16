سعودي يتخذ سيارته “مأوى”.. و”العمل” تبحث الأسباب (صور)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لمسن سعودي اتخذ سيارته مأوى خلف إحدى محطات الوقود على طريق القصيم ـ الرياض، ما دفع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى التفاعل مع الحالة على الفور.

وقال المدير العام لفرع وزارة العمل بمنطقة الرياض، يوسف السيالي؛ إن فريقين مختصين من مكتب الضمان الاجتماعي ودار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض، باشرت الأربعاء، حالة المواطن.

وأضاف، بحسب صحيفة سبق المحلية، أنه بمجرد ورود المعلومة من أحد منسوبي الوزارة؛ تم تكليف الفريقين بمباشرة الحالة؛ حيث تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها ودراستها اجتماعيًّا.

وبينت الفحوصات وجود إصابة لدى الرجل في الظهر، وأنه يعاني من الضغط والسكر، حيث تم نقله بسيارة الإسعاف إلى دار الرعاية الاجتماعية للمسنين، يرافقه المختصون الاجتماعيون والممرضون لمتابعة حالته الصحية والاجتماعية والنفسية، وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها.

وأكد السيالي أنه سيتم التواصل مع ذويه لمعرفة الأبعاد الأسرية والاجتماعية التي أدت به إلى هذه الحالة.