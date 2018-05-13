فوشيا: الشرطة الإماراتية تستدعي أحمد خميس ومشاعل الشحي بشأن لقطات العرس

أعلنت شرطة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة أنها استدعت “عريسًا وعروسه على خلفية انتشار مقاطع وفيديوهات مخالفة للأعراف والعادات والتقاليد الإماراتية”.

جاء ذلك في تغريدة نشرها حساب شرطة الفجيرة بموقع تويتر دون ذكر اسمي العروسين.

غير أن موقع فوشيا النسائي المتخصص ربط بين استدعاء العروسين والجدل الواسع بمواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات حول مقاطع من عرس الإعلاميين الإماراتيين أحمد خميس ومشاعل الشحي الذين ضجت مواقع التواصل بانتقادات لمقاطع فيديو تتضمن مشاهد من حفل زفافهما، اعتبر معلقون أنها تتنافى مع عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي المحافظ، لمتابعة ومشاهدة التفاصيل والفيديو اضغط هنا