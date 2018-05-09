طلاب الكويت يعتصمون احتجاجًا على قرارات وزارة التربية الجديدة

نفذ عدد من الطلبة وأولياء الأمور في الكويت، اليوم الأربعاء، اعتصامًا أمام مكتب وزير التربية حامد العازمي، احتجاجاً على بعض القرارات الوزارية الصادرة أخيرًا فيما يتعلق باختبارات الثانوية العامة.

وجاء الاعتصام، الذي نفذه الطلبة بمشاركة بعض الناشطين، رفضاً لجميع القرارات الصادرة عن وزارة التربية، فيما يتعلق “بتدوير مديري المدارس الثانوية، وحرمان الطالب من المواد كافة في حال ضبطه بمحضر غش”، وفقاً لصحيفة “الوطن” الكويتية.

وتداولت بعض الحسابات الإخبارية في “تويتر” صورًا ومقاطع فيديو، أظهرت عددًا من الطلبة وأولياء أمور أمام وزارة التربية، للمطالبة بإلغاء القرارات.

وأظهر أحد المقاطع الناشط خليفة الحشاش، موجهًا خطابه إلى الوزير من أمام مكتبه “مطالبًا إياه بالخروج من مكتبه للقاء الطلبة وتنفيذ أوامر أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالعناية والاهتمام بالطلبة”.

وذكر ناشطون أنه “تم ترشيح خمسة من الطلبة لمقابلة الوزير ومناقشته حول مطالبهم التي اعتصموا من أجلها ومنها لائحة الغش وتدوير المديرين”.

من اعتصام الطلبة ترشيح 5 شباب من الطلبة لمقابلة الوزير لمناقشته في مطالبهم 1 – تدوير المدراء 2 – الايلتس 3- حرمان الطالب من الامتحانات “لائحه الغش الجديدة”

#وزاره_التربيه pic.twitter.com/qs1XX6z4yE — أخبار مهمه (@a5baarmuhemh) May 9, 2018

ولم ينته الأمر أمام مكتب الوزير، إنما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال إطلاق وسم #وزارة_التربية، الذي تصدر المراتب الأولى، وسط تباين في الآراء بين النشطاء.

وتعليقاً على القرارات الوزارية، فقد طالب النائب الكويتي جمعان الحربش وزير التربية بإلغاء بعض القرارات، قائلاً “الأخ وزير التربية والتعليم العالي القرارات التي تتعلق بالقطاع التعليمي يجب أن لا تكون مفاجئة؛ لأن آثارها تمس كل بيت، ادعوك لالغاء هذه القرارات وسأتقدم بطلب نقاشها في الجلسة المقبلة ١-قرار الآيلتس ٢-تدوير المدراء”.

وكتب الناشط الكويتي، مشعل طلال شعوي، وهو أحد الطلبة الذين اعتصموا: “نحن كطلبة نود من معاليكم إلغاء قراراتكم الفاشله والغير مدروسة وهذا حقنا لأن مو صحيح انا اظلم بمحظر غش بأمتحان واحد وتروح علي السنه كاملة اذا انت عندك مشكلة في تعسف قبول الجامعة وتطبيقي والابتعاث ف هذي “مشكلتك” نفس ماقلت “بكيفي””.

ورغم اعتراض البعض على بعض القرارات الوزارية، فقد رحب آخرون بهذه القرارات، إذ أيد الدكتور محمد العيفان قرار الوزارة بتدوير المديرين قائلاً “قرار ممتاز أتمنى من الأخ وزير التربية د. حامد العازمي عدم إلغائه والمضي قدماً”.

وفي ذات السياق، قال الناشط محمد فرج “لو تمت الاستجابة للضغوط المنحرفة والتي تطالب بإرخاء القبضة في مواجهة الغش.. لو تم إلغاء أو تخفيف العقوبات المنصوصة في لائحة الغش الجديدة.. سأعتصم وأقف احتجاجا عند مبنى #وزارة_التربية”.

ورد وزير التربية على مطالب المعتصمين بعد لقائه بعدد منهم، بأن “قرار التدوير هو إجراء إداري لا علاقة لهم فيه، ولن يضرهم شيئاً، ولائحة الغش تتعقب مستخدمي الهواتف والسماعات وأجهزة الغش في لجان الاختبارات”، مضيفاً أن “أي قرار حرمان أو محضر غش يسجل على طالب بغير حق فما عليه سوى أن يراجعني شخصياً وأنا أرفع الظلم عنه وألغي المحضر إن كان بغير حق”، وفقاً لصحيفة “الأنباء” الكويتية.