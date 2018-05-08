ثأر قبلي يودي بحياة 3 أشخاص وجرح أربعة في اليمن

قُتل 3 أشخاص وأُصيب 4 آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، إثر نشوب مواجهات مسلحة بسبب ثأر قبلي بين قبيلتين في صنعاء اليمنية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقال مصدر مطلع إن شخصين بينهما ثأر سابق التقيا أثناء تشييع جنازة أحد المواطنين، مضيفًا أن الاثنين كانا حاملين للسلاح، فصوّب كل منهما سلاحه باتجاه الآخر، وأطلقا النار بشكل مباشر فقتلا على الفور.

وأشار المصدر، بحسب موقع “عدن الغد”، إلى أن الوضع تطور إلى استنفار مسلحين آخرين من القبيلة في المقبرة ونتج عنه اشتباكات بعد ملاحقات في الشوارع الفرعية القريبة نتج عنها مقتل مسلح ثالث وجرح أربعة آخرين من الطرفين.

وتجرّم الأعراف القبلية اليمنية الأخذ بالثأر في المقابر أو الأسواق أو القتل بجانب طفل أو امرأة، إلا أن الطرفين لم يحترما ذلك.