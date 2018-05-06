ما حقيقة توظيف وافدين في المدارس الحكومية بالسعودية؟

أعلنت وزارة التعلیم السعودية، اليوم الأحد، عن عدم وجود نقص في المعلمين المؤهلين بمدراس التعليم العالي، مؤكدة أنھا لا تنوي توظیف معلمین غیر سعوديین في مدارس التعلیم العام الحكومي.

وقال المتحث الرسمي باسم الوزراة مبارك العصیمي، في تغريدة على حسابه بموقع “توتير”، صباح اليوم الأحد “توضح وزارة التعليم أنه لا يوجد لديها نية لتوظيف معلمين غير سعوديين في مدارس التعليم العام الحكومية، والثقة كاملة في المعلمين السعوديين، ولا يوجد نقص في أعداد المؤهلين منهم”.

وجاءت تغريدة العصيمي ردًا على أنباء تناقلتها وسائل إعلام محلية، عن نية وزارة التعليم السعودية استقدام معلمین أجانب لسد نقص في كادر المعلمين في المدارس الحكومية.