“جودة الحياة” في السعودية يقترح “الاختلاط” وعدم إغلاق المحال وقت الصلاة

كشفت السعودية النقاب عن برنامج طموح لتحسين جودة الحياة في المملكة بحلول عام 2020 عبر دعم وسائل الترفيه، والصحة، والرياضة، والتعليم، في إطار مساعٍ ضمن خطة التحول 2030.

وجاء برنامج جودة الحياة مفصلًا في وثيقة من 236 صفحة أُرسلت للصحفيين مساء يوم الخميس، وتضمنت مقترحات بضرورة تعديل القوانين، قائلة إن المناطق “تتطلب تغييرات تنظيمية فورية”.

ووفقًا لما نشرته وكالة بلومبيرغ الأمريكية فإن الوثيقة تضمنت توصيتين على الأقل ستثيران حفيظة المتشددين، وجاءتا في الصفحة 156 من الوثيقة، ولم يتم ذكرهما خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن البرنامج يوم الخميس. وتمت إزالتهما من الإصدارات المنشورة عبر الإنترنت لاحقًا. ولم يرد المسؤولون الحكوميون على الفور على طلب للتعليق من مراسلة الوكالة.

ودعت التوصيتان الواردتان في الوثيقة المرسلة إلى الصحفيين للسماح “بالاختلاط بين الجنسين من أجل تعزيز التماسك الاجتماعي”، والسماح بفتح المحال أثناء أوقات الصلاة، فضلًا عن مشاركة المرأة في الألعاب الرياضية بالأماكن العامة بحسب الوكالة.

وقالت الوثيقة إن تمرير أنظمة جديدة في هذه المجالات سيحسّن مشاركة المواطنين في أنشطة نمط الحياة، ويعزز ثقة المستثمرين.

وشهدت المملكة عدة تغييرات خلال الأشهر الماضية شملت إقامة حفلات موسيقية، وافتتاح دور سينما. وتحظى الخطوات التي تُتَّخذ في المملكة المحافظة بإشادة واسعة بصفتها دليلًا على التقدم الذي يقوده الأمير محمد الذي يروق للشباب في بلاده منذ أن تولّى ولاية العهد.