موظفو مطار طبرق الدولي بليبيا يهددون بالتوقف عن العمل

هدد موظفو “مطار طبرق الدولي” بمدينة طبرق شرقي ليبيا، بتوقفهم عن العمل كليًا في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم، وذلك بعد أيام من تقديم مدير المطار استقالته.

جاء ذلك في بيان مقتضب، صادر عن موظفي المطار بتاريخ، أمس الخميس، طالبوا فيه الجهات المسؤولة “بترميم المهبط وإضاءته”.

وخاطب الموظفون في حديثهم مسؤولي الحكومتين الليبيتين، متمثلة في مصلحة المطارات بمدينة البيضاء ونظيرتها في طرابلس، ووزارة المواصلات والنقل بحكومة الوفاق، وهيئة المواصلات بالحكومة المؤقتة.

وناشد الموظفون “بضرورة توفير متطلبات السلامة من سيارات الإطفاء، إضافة إلى رفض قبول استقالة مدير المطار التي تقدم بها قبل أيام”.

و يوم الإثنين الماضي، أعلن مدير عام مطار طبرق الدولي حسن هليل تقديم استقالته؛ بسبب نقص الإمكانيات وتداخل السلطات في عمل المطار.

ووجه حسن كتاب استقالته إلى رئيس هيئة المواصلات بالبيضاء ورئيسي مصلحة المطارات بطرابلس والبيضاء، إلى جانب عميد بلدية طبرق.