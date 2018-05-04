تعليق جائزة نوبل للأدب 2018 بعد فضيحة جنسية طالت 18 امرأة

قررت الأكاديمية الملكية عدم منح جائزة “نوبل” للأدب هذا العام، بسبب فضيحة “تحرش جنسي” هزت الأكاديمية وطالت أيضًا ولية عهد السويد.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز”، اليوم الجمعة، إن الأكاديمية قررت تأجيل منح الجائزة للعام القادم، حيث ستمنح جائزتين عن عامي 2018 و2019.

يأتي ذلك، بعد تورط زوج واحدة من عضوات الأكاديمية في فضيحة تحرش طالت 18 امرأة على الأقل.

ويرجح أن المصور الفرنسي جان كلود أرنو تحرش بولية عهد السويد، الأميرة فيكتوريا العام 2006.

ودفعت فضيحة التحرش، التي كشفتها صحيفة محلية، 6 من أصل 18 من أعضاء الأكاديمية إلى تقديم استقالاتهم، ما رجح خيار إلغاء إعلان الجائزة هذا العام.

يشار إلى أن آخر مرة ألغيت فيها جائزة الأدب كانت في العام 1943 في ذروة الحرب العالمية الثانية.

ويختار أعضاء الأكاديمية، المنتخبون لعضوية تستمر مدى الحياة، الفائز بجائزة نوبل في الأدب كل عام. فيما تمنح مؤسسات سويدية أخرى جوائز نوبل في العلوم، بينما تختار لجنة نرويجية الفائزين بجائزة نوبل للسلام.