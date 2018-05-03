بالصور.. مهندسون يُنشئون أكثر فندق في العالم يُجسد عصر الفضاء

بدأ فريق هندسي من مشروع WSP (لتصميم المباني العالمية الفريدة ومقره كندا)، في إنشاء فندق مبتكر أطلقوا عليه اسم Tetra، حيث يُعد الأكثر تجسيدًا للمستقبل وعصر الفضاء في العالم.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الفريق سيستخدم الصخور كأساس في البناء؛ للتقليل من التأثير البيئي الضار، وسيعتمدون على نظام وحدة تصميم بنائي لافتة للنظر.

وسيتضمن الفندق 42 جناحًا فاخرًا مثلث الشكل، ويبلغ ارتفاع الواحد منها 19 مترًا، وسيتكون من عدة طوابق، حيث سيكون في الطابق العلوي السرير، والطابق الثاني الدش، والطابق الثالث أريكة للترفيه، أما الطابق السفلي والأخير فسيحتوي على منطقة عمل منعزلة مع مكتب كامل.

أما في الخارج، فسيحتوي على بارات ومطاعم ومساحات للأسواق ومعارض فنية؛ لجذب وتشجيع الموهوبين من جميع أنحاء العالم.

وكشف روس هارفي، مدير المشروع، أن السلسلة الفندقية صديقة للبيئة في جوهرها، حيث صممت لاستخدام طاقة متجددة ومنخفضة قدر الإمكان، مبينًا للصحيفة البريطانية، أنها دشنت مع استخدام مياه البحر للوحات التبريد والحرارة الشمسية، بالإضافة لتقنيات خضراء أخرى؛ وذلك لتوفير هيكل مستقل محايد الكربون للزراعة المستدامة، وحماية الغابات.

ومن المقرر الكشف عن موقع الفندق الصيف المقبل، حيث ينظر WSP في عدة مواقع لتدشينه داخلها، ومن بينها: الرأس الأخضر والنرويج وكندا ونيوزيلندا و إسبانيا والبرتغال وأندورا والمجر وبريطانيا.