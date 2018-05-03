“أم حسن” في الطليعة.. السعودية تمنح النساء رخص قيادة سيارات الأجرة (صور)

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لسعوديات يقدن سيارات أجرة، وذلك بعد قرار هيئة النقل العام، بالسماح مبدئيًا للسيدات، بالحصول على تراخيص العمل في قيادة سيارات الأجرة العائلية ونقل المعلمات.

وفي إحدى اللقطات المتدولة، كتبت مواطنة سعودية على سيارة أجرة: “أم حسن لنقل المعلمات والجامعات والمشاوير الخاصة”.

ورغم أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ فعليًا، فإن بعض السعوديات بادرن إلى الاستعداد له، فيما كان يحدث هذا داخل بعض المدن بطريقة غير نظامية.

وسمحت ‏هيئة النقل السعودية مبدئيًا بمنح السيدات تراخيص العمل في سيارات الأجرة العائلية ونقل المعلمات، واشترطت اللائحة في المركبات التي تستخدم في الخدمة، ألا تقل سعة المحرك عن 2000 سي سي، وألا تقل المقاعد عن 7 مقاعد، وألا يزيد العمر التشغيلي للمركبة عن 5 سنوات من سنة الصنع، وتوفر جهاز تتبع المركبات في كل مركبة، وتوفير خدمة دفع إلكترونية.

ويشترط في قائدة المركبة، أن تكون من الكوادر الوطنية النسائية، وأن تكون حاصلة على رخصة قيادة عامة من الفئة الأولى، والسلامة من الأمراض المعدية وعدم تعاطي المواد المخدرة وخلو صحيفة السوابق.

وأكدت اللائحة أن على قائدة المركبة تقديم خدمة نقل الركاب إذا كانت خدمتهم في حدود المدينة محل الترخيص، والامتناع عن تقديم الخدمة في بعض الحالات ومنها: عدم وجود عنصر نسائي راشد -واحد على الأقل- ضمن الركاب، جلوس أي من المرافقين الذكور أو الأطفال في المقعد الأمامي، بقاء المرافقين من الركاب بمفردهم من الذكور أو الأطفال داخل المركبة.

وتضمنت اللائحة مخالفات وعقوبات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، منها فرض غرامة 5 آلاف ريال حال تقديم حدمة النقل مع عدم وجود عنصر نسائي راشد -واحد على الأقل-، وفرض 5 آلاف ريال في حال كان السائق من غير الكوادر الوطنية النسائية، وفرض 500 ريال في حال عدم توفير خدمة دفع إلكترونية.

وسمحت السعودية، للنساء بالقيادة في نهاية شهر سبتمبر من العام 2017، على أن يبدأ تنفيذ القرار من العام 2018، شريطة أن يكون إتمام سن الـ 18 شرطًا للحصول على رخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية، وشرط إتمام الـ 20 لرخص القيادة العامة ومركبات الأشغال العامة، بينما يستثنى من ذلك، من يمُنح ترخيصا مؤقتا لا تزيد مدته على سنة، لمن أتم 17 عامًا.