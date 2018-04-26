بالصور.. فنان يُحوّل نفسه إلى “ما بعد الإنسانية”

أجرى رس فوكس (فنان تعديل جسد) كندي، أكثر من 100 تعديل وإضافات على جسده، حتى يتحوّل إلى “ما بعد الإنسانية” على حدّ قوله، حيث زرع عبر عملية جراحية مفاتيح كهربائية في يديه، وسليكون لخنفساء السكارابيدا في ذراعيه، وقرنين في رأسه.

كما حوّل لسانه إلى متشعب على غرار لسان الثعبان، وغطى وجهه وجسده بوشم من أشعة فوق بنفسجية، وثقبَ وحوّل أذنيه إلى مدببتين.

وقال فوكس (36 عامًا) لصحيفة “مترو” البريطانية:”أرى في التعديلات فنًا وجسمي هو اللوحة”، مُوضحًا أن التعديل الذي أجراه يُعزز من قدراته الطبيعية، كما يُعدُّ قابلًا للتحديث مع تطور التكنولوجيا وتغيّر الزمن.

وافتتن الفنان الكندي بالتلاعب في الجسد لأول مرة، عندما ثُقبت أذناه وهو في سن الخامسة، وبعمر 18 عامًا، وأصبح لديه أكثر من 50 ثقبًا في وجهه.

وأجرى فوكس آلاف التعديلات في أجساد زبائنه، وذلك بعد أن يُؤكد لهم أنها آمنة ولا تضر في صحتهم.