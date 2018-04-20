بالفيديو.. أبناء قبيلة إندونيسية يحبسون أنفاسهم 13 دقيقة تحت الماء

أثار أبناء قبيلة إندونيسية الدهشة؛ بعدما طوروا طحالًا أكبر بنسبة 50% من الإنسان العادي، وهو ما مكنهم من الغوص إلى أعماق أكثر من 61 مترًا.

ووجد الباحثون أن التغير الوراثي الذي تم اكتشافه في قبيلة “باجو”، والذي يمكنهم من حبس أنفاسهم لمدة 13 دقيقة، هو أول مثال معروف للتكيف البشري مع الغوص العميق، فيما باتت تعرف القبيلة لاحقًا بالقدرة غير العادية على الغوص تحت الماء.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن أبناء تلك القبيلة المعروفة بـ”بدو البحر”، تجولوا في بحار جنوب آسيا لأكثر من ألف عام في قواربهم، حيث عاشوا على اصطياد السمك عن طريق الغوص الحر بالرماح.

ويمكن لبعض أفراد القبيلة الغوص حتى عمق 70 مترًا بمساعدة بعض الأوزان ونظارات خشبية، فيما عزت دراسة جديدة السر وراء تلك القدرات إلى تطوير أعضاء القبيلة طحالاً أكبر من الإنسان العادي بنسبة 50%.

وبدورها قالت ميليسا إيلاردو، عالمة الأحياء في جامعة كامبريدج: “ليس هناك الكثير من المعلومات حول الطحال البشري من حيث علم وظائف الأعضاء وعلم الوراثة، لكننا نعرف أن الطحال يلعب دورًا رئيسيًا في استجابة الإنسان للغوص، والتي تضع الجسم في وضع البقاء عند غمره تحت الماء البارد حتى ولو لفترة وجيزة”.

وأضافت: “لايزال الأمر يتطلب المزيد من الدراسة، ولكننا وجدنا أن أعضاء القبيلة يتميزون بطفرة جينية في جين يسمى PDE10A، وهو الجين المسؤول عن تحديد حجم الطحال”.