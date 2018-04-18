النوم بجانب الأسماك.. شاهد أول فيلا تحت الماء (صور)

يحظى نزلاء جزيرة كونراد مالديفز رانغالي قريبًا بفرصة النوم بجانب الأسماك، بعد افتتاح أول فيلا في العالم تحت الماء (موراكا)، بحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتتكون الفيلا ذات الطابقين، أحدهما تحت سطح الماء بخمسة أمتار، من غرفة نوم، وغرفة معيشة، وحمام، وجيم، ومطبخ، وبار، وغرفة لتناول الطعام، وجميعها من حوائط زجاجية تمكّن النزلاء من التحديق في مياه البحر الزرقاء.

ووصلت تكلفة تلك الفيلا، التي صممها مهندسون معماريون من شركة كراون، 15 مليون دولار أمريكي، كي يستمتع نزلاء منتجع “كونراد مالديفز رانغالي” بأجمل المناظر الخلابة في المحيط الهندي.

ويتصل جناح الفيلا تحت الماء بالجناح العلوي عبر سلم حلزوني، كما يوجد في الطابق العلوي سرير إضافي، وحوض استحمام يواجه المحيط، ليستمتع النزيل بمنظر الأفق أثناء لحظات الاسترخاء.

وبدوره، قال المصمم أحمد سليم:”نحرص على تقديم تجارب مبتكرة وغير عادية لضيوفنا من جميع أنحاء العالم، وستشجع أول فيلا في العالم تحت الماء الضيوف على استكشاف جزر المالديف من منظور جديد تمامًا تحت سطح الماء”.

يُذكر أنه من المقرر افتتاح الفيلا نهاية العام الجاري.