جدل بشأن فيديو “رقص في المدينة المنورة”.. والسلطات تعلق

ردت السلطات السعودية على مقطع أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، حيث أظهر مجموعة من الأشخاص في احتفالية من النوع الذي يؤديه أتباع الطرق الصوفية، وتمت إقامتها قرب مسجد قباء بالمدينة النورة.

وقال المتحدث الرسمي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة، ماجد المحمدي، إن مقطع الفيديو الذي تم تداوله، ويظهر فيه مجموعة من الأشخاص من إحدى الدول، وهم يمارسون بعض الطقوس الغريبة، ويؤدون بعض الرقصات واستخدامهم لطبول مع ترديد الأهازيج، لم يحدث في ساحات مسجد قباء.

وأكد المحمدي، أن “الفيديو تم تصويره في المواقف المخصصة لمسجد قباء بالمدينة المنورة، وتحديدًا في المواقف الجنوبية الشرقية، وبذلك فإن الموقع المشار إليه والواضح بالتصوير لا يقع ضمن نطاق مسؤوليتنا”.