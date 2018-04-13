بالفيديو.. داعية سعودي يحذّر النساء من “سلوك مُعيّن” يكرهه الأزواج

قال عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، الشيخ عبد الله بن محمد المطلق، إن ملاحقة الزوجات لأزواجهن عبر الهاتف تؤدي إلى النفور والكراهية.

ووصف الداعية السعودي، خلال برنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”، سؤال الزوجة الدائم وإلحاحها على معرفة مكان الزوج وسوء الظن به بـ”أنه من سوء التدبير الذي يؤدي إلى نفوره وانزعاجه”.

وبحسب موقع “أخبار 24″، حذّر المطلق من ملاحقة الزوج هاتفيًا، داعيًا النساء إلى التواصل مع الأزواج عبر رسائل تتضمن كلمات طيبة.