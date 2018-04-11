أقام علاقات حميمية مع طالباته.. حبس مسؤول جامعي في مصر

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، حكمًا بحبس مسؤول في إحدى الجامعات سنة؛ لإدانته في واقعة ممارسة علاقة حميمية مع سيدات داخل الجامعة.

وجاء الحكم الصادر من محكمة جنح بندر بنها ضد مدير الأمن الإداري بجامعة بنها في محافظة القليوبية، بعد إطلاعها على مقاطع الفيديوهات الإباحية التي انتشرت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين طلبة الجامعة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم والسيدات اللاتي ظهرن معه في الفيديوهات، تهمًا بممارسة أفعال فاضحة مخلة بالحياء داخل حرم الجامعة، إلى جانب تصوير مقاطع ونشرها على مواقع التواصل.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم مارس فعلًا مخلًا مستغلًا وظيفته وقام باستقطاب سيدات بينهن طالبات جامعيات لممارسة علاقات حميمية داخل الجامعة، مبينةً أنه اعترف بارتكابه الواقعة، قبل أن تتم سرقة هاتفه وتسريب الفيديوهات التي صورها لعلاقاته على مواقع التواصل.

وكانت جامعة بنها قد أحالت واقعة المسؤول بها إلى النيابة العامة، بعدما تسببت في أزمة كبيرة داخل أروقة الجامعة.